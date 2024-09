Arriva spin-off del GF | annuncio Mediaset conduttrice e dettagli

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 30 settembre 2024) Proprio come accaduto anni fa durante una condizione di Barbara d'Urso,ha deciso di dare vita nuovamente allo-off del Grande Fratello. A partire da oggi, lunedì 30 settembre 2024, su La5, andrà in onda un programma interamente dedicato al reality show di Canale 5. Si tratta di una sorta di diario di bordo in cui verrà fatto un po' il punto della situazione in merito alle dinamiche più rilevanti che si verificano all'interno della casa di volta in volta. Alla guida di questo format è stata scelta una protagonista che attualmente fa già parte della trasmissione, stiamo parlando di Rebecca Staffelli. L'esperta del web, infatti, è stata promossa adi questo-off del GF, il quale si preannuncia scoppiettante.