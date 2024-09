Arresti ultras in manette 19 capi curve Milan e Inter Gip | Patto per profitto

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nessuna “passione sportiva” ma business su parcheggi e bevande dentro lo stadio dio, estorsioni sui biglietti delle partite e raid punitivi con risse e lesioni. Il potere dellediè stato spartito con un “di non belligeranza” per dividersi il “” dei ricchi affari che girano attorno al Meazza di San Siro: bagarinaggio, merchandising, vivande, facchinaggio. L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia dio sul tifo organizzato – a nemmeno un mese dall’omicidio del 4 settembre di Antonio Bellocco, ‘ndranghetista dell’omonimo clan di Rosarno giunto nel capoluogo lombardo con l’appoggio deidell’– è un duro colpo al mondo delle: 19(16 in carcere e 3 ai domiciliari), fra cui tutti i vertici della Nord e della Sud, da Andrea Beretta a Luca Lucci.