Ancora testa a testa nelle finali della Louis Vuitton Cup | 3-3 tra Luna Rossa e Ineos Britannia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Perde la quinta regata ma risponde immediatamente aggiudicandosi la sesta.si riporta così in paritàdiCup contro. La barca italiana, nella giornata di recupero delle regate saltate sabato scorso, nella prima regata di lunedì ha pagato un errore in partenza:sfrutta l’imprecisione e inizia a gestire la regata. Si va avanti con un lungo duello di virate macontrolla e si porta sul 3-2. Nessun errore invece nella successiva regata.vince autorevolmente sulla barca britannica capitalizzando una partenza perfetta e in lieve vantaggio sulha avuto un solo momento di vantaggio subito perso e mai più recuperato.