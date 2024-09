Amanda Helena Iago o Shaila | chi rischia secondo i sondaggi del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 30 settembre 2024) Questa sera, durante la quinta puntata del, scopriremo l’esito del televoto che vedeLecciso,Prestes,Garcia eGatta in nomination. Il pubblico è chiamato a votare il proprio preferito e il meno votato sarà ufficialmente il primo candidato all’eliminazione che avverrà giovedì 3 aprile, in occasione della sesta puntata. I, in questo televoto, sembrerebbero essere piuttosto chiari. Ad avere la peggio (e quindi are di finire nel prossimo televoto eliminatorio) è proprioLecciso, sorella minore della ben più nota Loredana Lecciso. In queste due settimane di permanenza in Casa, effettivamente,non ha creato alcuna dinamica e se non fosse per il siparietto con Loredana realizzato in occasione del suo ingresso di lei non ci ricorderemmo neanche.