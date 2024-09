A Napoli la Biennale della Prossimità si parla di rigenerazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 30 settembre 2024) Rigenerare luoghi e relazioni è il temache si svolgerà adal 3 al 5 ottobre. La V edizionemanifestazione nazionale arriva nel capoluogo campano con workshop, mostre, eventi, laboratori e attività ludiche per circa 600 partecipanti da tutta Italia. Ricco il programma che si svolgerà tra il teatro Trianon, l’Albergo dei poveri, Officine Gomitoli, il Centro Salesiani Don Bosco e la Fondazione Campania Welfare. «La scelta dinon è stata casule, è una scelta coraggiosa di cui siamo molto orgogliosi – ha detto Massimo Ruggiero, Comitato promotore nazionale– perché c’è una simmetria tra il tema scelto e la città: chi viene da fuori resta stupito di come sta cambiando, una città in cui ci sono anche contraddizioni e differenze che convivono in spazi strettissimi».