Tutto quello che c' è da sapere sul primo Mondiale per Club

(Di domenica 29 settembre 2024) Dopo nove mesi di calcio a tutte le ore tra campionato (o campionati, se si seguono anche quelli stranieri), Champions League, Europa League e Conference League, finalmente le meritate vacanze, visto che nel 2025 non ci saranno né Mondiali né Europei. Giusto? Sbagliato! Perché l'estate 2025 sarà quella delper, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. Logo ufficiale e colonna sonora La Fifa ha appena svelato sia il logo che la musica ufficiale del torneo: ilpresenta le iniziali del torneo (CWC, ovveroWorld Cup) e si ispira al pallone, alla storia e alla cultura del calcio. La traccia audio ufficiale, invece, sarà Freed from Desire di Gala, musica già ascoltata molte volte negli stadi diil mondo (i tifosi del Milan ricorderanno la versione «Pioli is on fire», colonna sonora per tanti mesi a San Siro).