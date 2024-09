Troupe tv aggredita inquilino abusivo prende a schiaffi giornalista di Mediaset

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Reggio Emilia, 29 settembre 2024 – Ha aggredito unatelevisiva dindo ae calci ilFrancesco Leone della trasmissione ’Fuori dal Coro’. L’inviato ieri pomeriggio stava realizzando un servizio sulle occupazioni abusive. In particolare in via Grillenzoni, 8 – tra la Rosta e l’ospedale – dove stava cercando di intervistare un 46enne ghanese che continua a vivere da tempo nell’appartamento nonostante su di lui penda uno sfratto esecutivo emesso dal tribunale. L’immobile è di proprietà di Gino Rossi, attivista e già candidato al consiglio comunale alle scorse elezioni amministrative tra le fila di Coalizione Civica, che da sempre battaglia contro il degrado della zona stazione e dintorni.