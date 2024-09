Stefanos Tsitsipas commenta i problemi del calendario | Serve una rivoluzione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) IlATP alimenta sempre le polemiche. Dopo le ripetute lamentele che Carlos Alcaraz ha fatto in alcune delle sue ultime dichiarazioni, altri giocatori comesi sono espressi contro quella che considerano una situazione insostenibile. Il greco è attualmente al 12° posto nella classifica mondiale e le sue prestazioni recenti sono ben lontane da quelle del giocatore che ha raggiunto il terzo posto in graduatoria. Tuttavia,ha pubblicato un ampio comunicato sul suo profilo X ufficiale in cui spiega perché il tennis ha bisogno di un cambiamento urgente nel. “C’è bisogno di una. Unristrutturato e l’uso di nuove tecnologie non solo tutelerebbero la salute dei giocatori. Ne gioverebbe anche il livello della competizione. Più riposo significa un tennis migliore, che genera più entusiasmo da parte dei tifosi.