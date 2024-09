Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 settembre 2024) Shanghai, 29 set – (Xinhua) – Glie gli imprenditori di-uphanno elogiato legenerate dall’ampioe dal terreno per l’incubazione delle-up tecnologiche durante la World Top-Performing Incubator Conference 2024. La conferenza, tenutasi a Shanghai dal 26 al 28 settembre, ha attirato quasi 300 progetti innovativi in settori all’avanguardia come la biomedicina, i circuiti integrati e l’intelligenza artificiale. Ha visto la partecipazione dei principalidi oltre 10 Paesi, tra cui Cina, Stati Uniti, Canada e Paesi Bassi. Sejun Oh, AD di Huespine, una piattaforma digitale di riabilitazione sanitaria, ha portato in Cina le loro attrezzature infermieristiche basate sull’intelligenza artificiale. Spera di stabilire contatti con ospedali, imprese e consumatori cinesi, ed e’ ottimista riguardo al