Serie B Nazionale Fabo buona la prima a Cassino Ma che paura | serve l’overtime

(Di domenica 29 settembre 2024) VIRTUS91 HERONS MONTECATINI 93Saladini 9, Beck 27, Ghigo 1,Korsunov 8, Boev 11, Teghini 15, Riva 13, Truglio 7, Todisco, Spadon, Mastrocicco ne. All. Auletta MONTECATINI Benites 5, Chiera 16, Mastrangelo 8, Arrigoni 8, Klyuchnyk 5, Sgobba 23, Trapani 18, Dell’Uomo 9, Giannozzi 1, Natali, Aminti, Fernandez ne. All. Barsotti ARBITRI Manco e Manganiello PARZIALI 23-27, 39-45, 57-70, 83-83 BASKET Il festival di autolesionismo messo in scena nell’ultimo quarto non impedisce allaHerons Montecatini di portarsi a casa dopo un overtime lapartita di regular season contro la Virtus, ma il 91-93 maturato al PalaBorrelli di Scauri non può soddisfare coach Federico Barsotti. Per lac’è subito un problema Arrigoni: pronti-via con due falli.