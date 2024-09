Sanità e nodi da sciogliere Il direttore generale dell’Usl2 sarà in Terza commissione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) IlUsl2 cambia idea e accetta l’invito della, richiesta dalla minoranza, per parlare di ospedale, liste d’attesa eterritoriale. L’appuntamento è stato convocato dalla coordinatrice Tiziana Filena alle 14.30 di martedì. L’ordine del giorno chiede che si tratti "la situazione dell’ospedale di Foligno, i posti letto, gli incarichi di primario, l’adeguatezza dei numeri del personale sanitario, liste d’attesa, posti letto, case di comunità, ospedale di comunità e Cot". La riunione dellaproseguirà poi con l’esame di due pratiche legate all’iscrizione di associazioni nell’apposito albo. La minoranza, che aveva richiesto la riunione, aveva fatto polemica dopo la comunicazione della coordinatrice in merito all’assenza di Piero Carsili. Ci sarebbe stato però il cambio e la riunione si terrà, come richiesto.