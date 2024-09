Running risultati e ordine di arrivo Maratona Berlino 2024 | vincono Mengesha e Ketema

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Gli etiopi Milkesae Tigistsono i vincitori delladi: ecco ie l’d’. Giunta alla 50esima edizione, la celebre corsa sul velocissimo percorso di 42,197 km tra le strade della città tedesca – che vanta appena 73 metri di dislivello – è stata monopolizzata dagli atleti del continente africano. CALENDARIO ATLETICA: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI Nella gara maschile, è statoil primo a tagliare il traguardo con il tempo di 02:03.15. Secondo posto, staccato di 5 secondi, per il keniano Cybrian Kotut, mentre completa il podio un altro etiope, Haymanot Alew, a 14 secondi. Spicca la presenza in top 10 del giapponese Yohei Ikeda. In campo femminile, invece, è stata l’etiope Tigist, grande favorita della vigilia, a rispettare il pronostico e trionfare con il crono di 02:16.42.