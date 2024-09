Promozione Prima e Seconda categoria Il Pietrasanta va dalla capolista Forte a Margine

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Tutti in campo oggi alle 15.30 nei campionati di(dove si è giunti alla 4ª giornata), di(dove invece siamo alla 3ª).. Ilè in cerca di immediato riscatto dopo la sconfitta 2-0 patita col San Giuliano. L’allenatore Giuseppe Della Bona ha tutti a disposizione eccezion fatta per l’attaccante Alessandro Remedi (già ripartito con la Nazionale di beach soccer). Il match è tosto, sul campo della solitaria(a punteggio pieno) Cubino. A Firenze arbitrerà Boeddu di Prato. Probabile formazione (3-5-2): Citti; Da Prato, S. Ceciarini, Terigi; Cosentino (2005), Aquilante, Biagini, Mattiello, Della Pina; Szabo, Bruzzi. Fuori casa c’è anche ildei Marmi che va aCoperta contro il Montecatini dove dirige Poggianti di Livorno.