Posticipo Serie A | Napoli-Monza 2-0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 29 settembre 2024) 22.38 Al 'Maradona' torna al successo ildi Conte che batte 2-0 ile si porta in testa alla classifica. Buon inizio, poi, col passare dei minuti, ilspinge forte e al 22' passa con una bella azione di Politano che, dopo un uno-due involontario con Bianco, entra in area e batte Turati.Il raddoppio arriva al 33':tiro di McTominay 'murato' da Carboni, il pallone finisce sui piedi di Kvaratskhelia che, tutto solo, da due passi mette dentro. Nella ripresa crollano i ritmi, partenopei in controllo, resta il 2-0.