Pogacar campione del mondo sloveno vince Mondiali di Zurigo

(Di domenica 29 settembre 2024) Tadejha vinto il Mondiale di ciclismo 2024. Il corridoreha tagliato in solitaria il traguardo di. Secondo posto per l’australiano Ben O’Connor, staccato di 34?, terzo l’olandese Mathieu van der Poel staccato di circa 1?.ha vinto la gara con un’azione partita da lontano, scattando a circa 80 km dall’arrivo. Insieme a lui, in un primo momento, ha resistito Sivakov. Ai -51 km la botta finale diche ha staccato il suo compagno di fuga. Da lì, per lo, una fuga verso l’iride a completare un anno in cui ha già vinto il Giro d’Italia e il Tour de France.: “Non potevo sbagliare, per fortuna ho fatto cosa giusta” “Dopo una stagione del genere mi ero messo molta pressione addosso. Era una giornata in cui non si poteva sbagliare. Fino all’ultimo ho cercato di pensare solo a non mollare nulla.