Otto nuovi poliziotti in servizio Il Corpo continua a crescere

(Di domenica 29 settembre 2024) Sono stati presentati ieri in municipio gliagenti che si sono da poco aggiunti al personale deldi polizia locale Terre Estensi. Il Comune ha infatti aderito alla procedura concorsuale indetta dalla Regione nel 2023 dalla quale, al termine di un lungo percorso fatto di studi, prove tecnico-pratiche e addestrative che si sono concluse nei primi mesi del 2024, è scaturita una graduatoria di idonei dalla quale poter attingere per le assunzioni di personale con qualifica di agente di polizia locale. Il 27 maggio scorso hanno pertanto presoagenti, sette uomini e una donna che attualmente stanno svolgendo la loro attività nei reparti territoriali per approfondire la conoscenza dell’area di Ferrara in affiancamento a personale con maggiore esperienza. L’età media del gruppo è di 32 anni, il più giovane ha 27 anni, il più anziano ne ha 39.