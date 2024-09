Non poteva avvicinare la ex Arrestato agli Speyer

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Avrebbe dovuto mantenersi a debita distanza dalla ex, una ragazza di Russi, perché il 12 settembre scorso il gip Janos Barlotti, dopo avere convalidato il suo arresto per stalking, gli aveva imposto il divieto di comunicare con la giovane con qualsiasi mezzo e di avvicinarsi a lei a meno di 500 metri. E invece la polizia locale venerdì pomeriggio lo ha sorpreso in piazzale Farini proprio assieme alla ex: uguale ad arresto in flagranza di reato, come avvallato dal pm di turno Monica Gargiulo, per un operaio 25enne di origine senegalese residente a San Pietro in Campiano. Secondo quanto ricostruito dagenti, l’intervento è scaturito dalla zuffa tra due giovani: il 25enne appunto e un 24enne ravennate forse amico della ragazza e intervenuto, a suo dire, per difenderla.