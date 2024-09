Nilde Iotti mi riprendeva per la mia radicalità Ma da lei ho imparato a resistere Gli scritti di Angela Bottari nel libro dedicato alle sue battaglie per i diritti e non solo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) “Ci sono donne cui dobbiamo tutto per via di un’intuizione, un colpo di genio che sembra impulso e invece è il risultato di una fermezza e di una costruzione interiore che vengono da lontano e portano ancora più lontano: donne cui siamo tutte debitrici, noi altre donne per prime, ma come capofila di tutti.è stata tra queste”. Con queste parole la scrittrice Nadia Terranova ricorda l’ex deputata del Pci, morta settantottenne il 14 novembre 2023, nel volume “. Storia di una donna libera” (Castelvecchi Editore). Il, uscito a fine agosto, è stato curato dall’ex parlamentare Pietro Folena e dal giornalista de Linkiesta Francesco Lepore.