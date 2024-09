Neonatologia nel mondo il 48% dei bimbi sotto sei mesi allattato al seno | in Italia solo 30%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 29 settembre 2024) Negli ultimi 12 anni, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Unicef, il numero di neonatii seiesclusivamente allattati alè aumentato di oltre il 10%. Ciò significa che il 48% dei neonati in tutto ilne beneficia. Ma inquesta percentuale è molto più bassa e pari a circa il 30%, con molte differenze tra regioni e una prevalenza al Sud. Superare le disuguaglianze esistenti è il tema della settimana mondiale per l’allattamento materno, che si celebra indall’1 al 7 ottobre e vedrà tantissime iniziative, tra cui flashmob, seminari e porte aperte nei consultori. Il latte materno, ricorda la Societàna di, è uno scudo che protegge i piccoli, nonnei primi, ma per tutto l’arco della vita, riducendo l’incidenza di malattie respiratorie, cardiovascolari e metaboliche, come asma, ipertensione e diabete.