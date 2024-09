Napoli Monza dove vederla e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 29 settembre 2024) Gli azzurri cercano la vittoria in campionato che consentirebbe di trovarsi in vetta alla classifica Ci siamo. Alle 20.45 sarà di scena al Maradona dil’incontro di calcio valevole per il sesto turno della massima serie italiana. La netta battuta d’arresto del Torino che alle 12.30 è stato sconfitto in casa dalla Lazio con il punteggio di 2 a 3 ha reso l’incontro decisamente intrigante. La squadra di Conte, infatti, vincendo balzerebbe in testa alla classifica da sola con un punto di vantaggio sulle eventuali seconde. Una occasione che possiamo immaginare quanto sia golosa per il mister che sta riportando la squadra a livelli altissimi ma soprattutto sta nuovamente infiammando i tifosi azzurri. Insomma dopo il 5 a 0 in Coppa Italia contro il Palermo ildeve imparare a vincere sempre. Su ogni campo.