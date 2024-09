MotoGP GP Indonesia 2024 Bagnaia | Risultato positivo bisogna migliorare in partenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Peccoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del GP d’di, commentando la gara: “E’ stata davvero difficile. Inho spinnato ancora, perdendo posizioni: è la quintadi fila in cui fatico. Dobbiamoquesto dettaglio perché grazie a una buonasi possono anche vincere le gare. Considerando l’inizio del weekend, però, sono soddisfatto. Non credevamo di poter recuperare punti su Martin“. “Dopo la Sprint Race ero fiducioso e sicuro di poter fare una buona, ma non è andata così. A un certo punto della gara, che è stata una gabbia di matti, ho subito parecchi sorpassi.