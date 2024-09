Miasmi causati dal compost | Oltre i limiti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Iprovenienti dalla stazione diaggio di via Novara hanno superato ogni limite, ma nessuno risponderebbe al numero di telefono di emergenza dell’impianto: a denunciare il problema sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia che, allertati dai cittadini, hanno ora sottoposto la questione agli uffici del Comune: "Ihanno superato ogni limite cosi come testimoniato non solo dagli addetti della piattaforma, ma anche da parecchi cittadini. In alcuni momenti della giornata l’odore è cosi nauseabondo da provocare conati di vomito. Dopo aver sentito Arpa stamani, la stessa ci ha ricontattato segnalandoci che l’impianto non è attualmente raggiungibile ai numeri di emergenza indicati.