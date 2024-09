LIVE Superbike GP Aragon 2024 in DIRETTA | diventa serrata la lotta tra Bulega e Razgatlioglou

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di gara-2 di, GP di, Spagna. Dopo la storica vittoria di Andrea Iannone (nell’anno del suo rientro alle corse dopo i quattro anni di squalifica per doping) in gara-1 nel Gran Premio d’ di ieri, sabato 27 settembre, il terzultimo appuntamento del Mondiale torna oggi alle ore 14:00 con gara-2. Occhi puntati, naturalmente, sui due pretendenti al trono di campione mondiale: il turco Toprak Razgatlioglu, attualmente primo a 385 punti, e l’azzurro Nicolò, in seconda piazza con 352 punti.