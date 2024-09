LIVE Motocross GP Spagna 2024 in DIRETTA | Prado e Gajser si giocano il Mondiale all’ultima gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale diMXGP, GPsi avvia verso la vittoria del. Davanti a un pubblico entusiasta, Jorgeha vinto ladi qualifica del Gran Premio diMXGP, ultima tappa del. Su un tracciato difficile, il campione del mondo è scattato in testa e ha condotto fino alla bandiera a scacchi. La vittoria ha avuto un impatto diretto sulla classifica, mentre Tim, partito male, ha chiuso terzo, perdendo punti preziosi. Jeffrey Herlings ha conquistato il secondo posto, cercando invano di insidiarein due momenti della. Jeremy Seewer si è piazzato quarto, seguito da Alberto Forato in quinta posizione, autore di una partenza competitiva. Maxime Renaux ha battuto Rubén Fernández per la sesta piazza.