LIVE Ciclismo Mondiali 2024 in DIRETTA | il Belgio inizia a prendere le redini della corsa

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13 E sotto la spinta del, il gruppo riduce sempre più il vantaggio, di 4’16”. La coppia Pajur-Gonzales ha solo un minutino sul plotone. 13.10 Caduta in gruppo! A terra il portoghese Afonso Eulalio ed il giapponese Arashiro, dopo una curva a destra. Nessuna conseguenza per loro. 13.09 Rispetto a tutta la settimana, quantomeno il sole sta baciando la. 13.06 Due uomini del, con Victor Campenaerts in testa, a tirare. E il vantaggiofuga scende sotto i cinque minuti. 13.03 Continua intanto la collaborazione tra i sei uomini di testa. 13.00 L’estone Markus Pajur ed il panamense Roberto Carlos Gonzales non riescono ad avvicinarsi, ancora a 2’15” dai fuggitivi. Poche speranze di rientrare per loro. 12.57 Ora si vede anche l’Olanda in testa al plotone, mentre poco più dietro fa capolino qualche maglia azzurra. 12.