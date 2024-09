La nuova frontiera del giallo Lo scrittore affianca il detective

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Anthony Horowitz è un asso del, abile a declinarlo sulla carta (con i libri, ha scritto anche sequel di Sherlock Holmes e James Bond) e anche in televisione (le serie tv, ma anche e soprattutto l’ispettore Barnaby). In un paio di libri – e questo è il secondo della serie che esce in Italia – si (auto)racconta mentre fa da spalla a questo ex poliziotto Daniel Hawthorne, cui vengono affidati casi che i suoi ex colleghi sono in difficoltà a risolvere. Si tratta di un esperimento narrativo che s’avvicina parecchio al true crime, con lo stesso Horowitz che mette nelle pagine tutti gli aspetti autobiografici di unomoderno, anzi contemporaneo. Che deve non solo solleticare l’interesse, la curiosità, l’avidità del lettore, ma anche tenere incollato davanti a uno schermo lo spettatore. Quest’operazione metaletteraria (per usare un termine un po’ alto) è efficace.