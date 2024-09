Kuzmanovic | Inter da finale! Stella Rossa ecco il modo per fronteggiarla

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) Zdravko, ex calciatore serbo che ha indossato la maglia dell’dal 2013 al 2015, dà alcuni consigli alloin vista dell’incrocio di Champions League di martedì. QUALITÀ – Tra due giorni loè atteso a Milano per il match di Champions League contro l’. Zdravko, ex nerazzurro, sa bene cosa significa giocare in un ambiente caldo come quello di San Siro. Per questo il serbo dice la sua sui canali del club di Belgrado: «Spero in un buon risultato per lo, ma la favorita è l’. Parliamo di una squadra di qualità che vedo nelladi Champions League. Sono a tutto tondo, hanno buoni individui e la capacità di giocare bene in entrambe le direzioni. Hanno grande qualità a centrocampo, stanno insieme da due o tre anni, quindi Inzaghi ha costruito una squadra molto forte.