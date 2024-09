Il trio di schiacciatori 2001 | Odissea in posto 4

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Il titolo è facile:in-4. Modena Volley auspica, per il suodicoetanei, un percorso di crescita periglioso manfale – piùnfale, se possibile – contando sul comune denominatore della continuità: per Tommaso Rinaldi sarà la terza stagione consecutiva in rosa, con attorno la concorrenza più agguerrita di sempre ma anche con la certezza di partire in sestetto. È infatti piovuta una tegola in viale dello Sport, si spera non grave: Vlad Davyskiba è alle prese con un problema muscolare alla coscia sinistra, e dunque cederà momentaneamente il passo ai suoi rivali.