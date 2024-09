Gli alluvionati in piazza | Le istituzioni non ci hanno protetti | le portiamo in tribunale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) "Abbiamo perso tutto di nuovo: chi doveva fare qualcosa per salvaguardare noi e il territorio, cioè Regione e Città metropolitana, non ha fatto nulla. Questa voltatutti in". Queste le parole di rabbia e delusione urlate da un megafono, ieri mattina, inBracci a San Lazzaro dal Comitato Val di Zena e da tanti cittadini della frazione pianorese e del Farneto (San Lazzaro) colpiti per la terza volta dall’alluvione. Più di 200 personepreso parte alla manifestazione per denunciare la situazione in cui le pioggetrascinato tanti a poco più di un anno da maggio 2023. "Il fiume va risegmentato, lo chiediamo da tempo – dichiara Claudio Pasini del Comitato –. Servono azioni programmatiche di ricostruzione e prevenzione sul torrente Zena e sugli argini, poi la pulizia delle aree a ridosso dei ponti. Noi non lo possiamo fare, così ci è stato detto.