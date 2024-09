Giovanili biancazzurre Pari senza reti a Parma per la Primavera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024)0 spal 0 : Astaldi, Mena, Castaldo (40’ Flex), Trabucchi, Konate, Conde, Plicco (57’ Gemello), Terrnava (78’ Nwajei), Sartori, Nardozi (78’ Mengoni), Cardinali. All. Corrent SPAL: Zenti, Osti, Pegoraro, Andreoli, Mayele, Roda, Anzolin (79’ Sermenghi), Castiglione (59’ Torre), Angeletti (69’ Tarolli), Boccia (79’ Cecchinato), Camelio (59’ Pisasale). All. Pedriali Arbitro: Zoffi di Firenze Note: ammoniti Terrnava, Conde, Anzolin, Angeletti, Pegoraro, Boccia, Torre. Terminail terzo impegno stagionale della, che impone il pareggio alsalendo a 4 punti in classifica. Sono i padroni di casa a rendersi più pericolosi nel primo tempo, con due conclusioni dal limite deviate in corner da Zenti. La Spal non sta a guardare, rispondendo con Camelio (foto) che da pochi passi non riesce a trafiggere Astaldi, estremo difensore di casa.