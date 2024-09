Forlì ecco il derby di Miramari | Ok i sentimenti ma si deve vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Sòrbole, che domenica. È il giorno di-Corticella (‘Morgagni’, ore 15), non una partita qualsiasi per Alessandroche, scontata la squalifica, sarà regolarmente al proprio posto in panchina. Cuore in subbuglio per il tecnico del Galletto, di fronte per la prima volta da avversario alla squadra con cui ha scritto pagine memorabili (2 playoff, di cui uno vinto, in serie D), guadagnandosi riconoscenza imperitura e un posto in prima fila nell’iconografia del club bolognese. "Sarà un match particolare per me – scandisce–, ma anche per i miei collaboratori Filippo Ceglia e Antonio Ciaccia, in quanto tutti veniamo dal Corticella. Là abbiamo trascorso tre anni bellissimi, però poi, come succede sempre nella vita, si fanno scelte diverse.a parte, ora abbiamo in testa solo il. In palio ci sono tre punti importanti, che proveremo a fare nostri".