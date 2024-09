Due donne fermate per aver dato fuoco a una 26enne a Catania Lite per un ragazzo conteso tra due minori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Sono due lecon l’accusa di tentato omicidio ai danni di una giovane di 26 anni, ustionata in strada con del liquido infiammabile giovedì pomeriggio al culmine di unatra due famiglie. Il presunto movente dell’aggressione sarebbe quello di un” tra due minorenni appartenenti alle famiglie. La Squadra mobile di, guidata da Antonio Sfameni, ha eseguito il provvedimento in meno di 48 ore dall’episodio. Le indagini non sono ancora concluse e i nomi delle duenon sono ancora stati resi noti. Gli inquirenti stanno cercando di capire se sono coinvolti altre persone. Si sospetta la premeditazione. Al momento la vittima, che ha riportato gravi ustioni al volto, alle braccia, al torace e all’addome, è ricoverata in prognosi riservata al Cannizzaro della città etnea.