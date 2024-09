Devi stare zitto Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli asfalta Fabio Canino | il pubblico con lei

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 29 settembre 2024) La prima punta dicon leha sollevato qualche polemica di troppo. A trionfare nella prima serata è stata Bianca Guaccero, ad attirare i commenti il giudice, protagonista di una gaffe che se una parte delha perdonato (ridendoci anche sopra), un’altra (quella più seriosa) non ha preso affatto bene, chiedendo addirittura provvedimenti contro il giudice. “Mache problemi ha?”, scrive un utente su X. >> Barbara D’Urso acon lee subito la reazione di: cosa è successo tra loro E ancora: “Ma come fa uno che non conosce neppure i concorrenti ad essere un giudice all’altezza? Fossi in Milly Carlucci due paroline a fine puntate gliele direi.”. Ma cos’è successo?ha commesso una clamorosa gaffe scambiando Federica Nargi per un’altra persona.