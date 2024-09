Come finisce il film Cut off | tutta la verità di Hannah

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 29 settembre 2024) Alla fine delCut Off si scopre chenon è stata violentata, e il suo rapimento era solo un modo per due padri in lutto di far provare a Herzfeld il loro stesso dolore. Dopo aver tratto in salvo la figlia, Sadler riesce a nascondersi e fuggire, ma nell’ultima scena tenta di attaccare Herzfeld e il gruppo su un elicottero. Herzfeld lo fa precipitare dopo avergli tagliato le dita, lasciandolo cadere in mare e ponendo fine alla minaccia. Questo dopo che Herzfeld provoca intenzionalmente un incidente per attirare l’attenzione di un elicottero di soccorso e raggiunge Helgoland con Ingolf. Lì, salva Linda ed Ender, gravemente ferito dopo essere stato attaccato da Sadler. Herzfeld scopre che il cadavere sulla spiaggia appartiene a Schwintowski, il quale aveva fallito nel tentativo di uccidere Sadler, che poi ha inscenato la propria morte.