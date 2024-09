Brescia vs Cremonese | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 29 settembre 2024) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Il derby lombardo sa di alta quota con le due squadre che puntano alla promozione.vssi giocherà lunedì 30 settembre 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Rigamonti.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Andamento altalenante quello delle Rondinelle che hanno vinto tre partite perdendone altrettante. I due successi consecutivi contro Sudtirol e Frosinone avevano indirizzato la squadra di Maran verso un campionato di vertice, ma poi la sconfitta di Pisa ha raffreddato le ambizioni. A ciò si aggiunge l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Monza. Diversamente i grigiorossi hanno superato brillantemente un avvio poco esaltante ottenendo sette punti nelle ultime tre partite.