Bellaria sogna il Giro d’Italia nel 2026

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024)(Rimini), 29 settembre 2024 –Igea Marina punta al. Il sindaco Filippo Giorgetti non ha mai fatto mistero di voler portare in città una una tappa della kermesse ciclistica. Un sogno che probabilmente sarà difficile realizzare già nel 2025, mentre per ilIgea Marina ha più chance.di Italia Ciclismo Tappa Fano Gruppo Maglia Rosa Un passo indietro. Il percorso per il prossimo anno è ancora in fase di programmazione, ma una traccia di quel che succederà sulle strade da sabato 10 maggio a domenica 1 giugno 2025 si può già comporre. Si dovrebbe partire, stando ai rumors, dall’Albania con due o tre tappe previste all’estero. I ciclisti una volta arrivati in Italia percorrerebbero per la prima settimana il versante adriatico, regione per regione, per poi partire dalle Marche verso il centro Italia.