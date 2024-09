Ballando con le stelle blitz improvviso della polizia | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 29 settembre 2024) News Tv. La prima puntata dicon le, in onda ieri, sabato 28 settembre 2024 su Rai 1, è partita col botto. In studio, i 13 ballerini in gara hanno portato in pista coreografie davvero impressionanti. Sia il pubblico che i giurati sono rimasti piacevolmente colpiti dal cast di questa edizione. Alberto Matano ha specificato che tutti hanno ballato davvero, senza nascondersi. Non tutto però, è filato liscio. In particolare, è accaduto un episodio strano nel dietro le quinte che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.