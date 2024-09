Addio al grande attore italiano | nella notte la tristissima notizia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 29 settembre 2024) Si è spentoilGlauco Mauri, figura di spicco del teatro. Il celebreavrebbe compiuto 94 anni il 1° ottobre, essendo nato a Pesaro nel 1930. Negli ultimi giorni aveva accusato un malore che lo aveva costretto a rinunciare alla sua partecipazione allo spettacolo De Profundis, in programma al teatro Vascello di Roma. Mauri ha segnato profondamente la scena teatrale italiana degli ultimi cinquant’anni. La sua carriera iniziò nel 1949, quando si formò all’Accademia nazionale d’arte drammatica sotto la guida di illustri maestri come Orazio Costa e Sergio Tofano. Nel 1961, insieme a Valeria Moriconi, Franco Enriquez, Emanuele Luzzati e successivamente Mario Scaccia, fondò la “Compagnia dei Quattro”, un gruppo che divenne presto un pilastro del teatro nazionale. La sua carriera non si limitò al palcoscenico.