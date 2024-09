29 settembre Marzabotto | 80 anni fa la strage che insanguinò l’Appennino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Firenze, 292024 – “La nostra pietà per loro significhi che tutti gli uomini e le donne sappiano vigilare perché mai più il nazifascismo risorga". È la scritta, semplice eppure piena di significati, che dopo 80accoglie chi si arrampica fino al cimitero di Casaglia, sopra, sull'Appennino Bolognese. Uno dei luoghi dove è avvenuta una delle più grandi e feroci stragi di civili di tutta la seconda guerra mondiale, quella che in Italia ha causato più vittime. Fra l'estate e l'autunno del 1944 la ritirata delle truppe tedesche, ormai sconfitte, lasciò dietro di sé una gigantesca scia di sangue. Fra il 29e il 5 ottobre la marcia della morte guidata dal maresciallo Kesselring per fare 'terra bruciata' attraversò le colline e le montagne attorno a, lasciando dietro di sé circa 800 morti.