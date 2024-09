The Family anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre della soap turca Mediaset | paura per Aslan

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 28 settembre 2024) Le nuove puntate inedite The– in onda dal 30al 4– promettono grandi novità. La seconda stagioneè disponibile sulla piattaforma gratuitaInfinity, dove ogni giorno viene inserito un nuovo episodio, visibile on demand. Cosa ci attende nella settimana dal 30al 4The2: i Soykan al centro di uno scandalo mediatico La famiglia Soykan finisce di nuovo al centro di uno scandalo mediatico, quando vengono diffuse notizie su una loro possibile implicazione in alcune attività illecite. A farne le spese stavolta sono i piccoli Zeynep e Kaya. Il consiglio scolastico infatti, dopo lo scandalo suscitato – decide di espellere i bambini dalla scuola.