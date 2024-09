Suona il clacson e viene minacciata | Mi ha puntato contro una pistola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Mirandola (Modena), 28 settembre 2024 – Ha soltantoto ilall’automobilista che la precedeva, a causa del suo ‘andamento’ particolarmente lento. In tutta risposta l’uomo avrebbe estratto unadal cruscotto (poi risultata finta), per puntargliela. L’episodio, avvenuto ieri mattina a Mirandola, ha destato una certa preoccupazione in paese. La vittima, una giovane del posto si è poi recata al commissariato di polizia per sporgere denuncia. Sono subito partite le indagini che in serata hanno portato a individuare il presunto autore del gesto. Un’altra automobilista – secondo quanto dichiarato dalla presunta vittima delle minacce – sarebbe riuscita anche a girare un video dell’accaduto. Secondo quanto denunciato dalla ragazza, la stessa si trovava al volante della propria auto ieri mattina.