Rinnovo della rete idrica in via Masaccio I lavori di sostituzione ripartono lunedì

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Conclusi iestivi sul tratto di viacompreso tra via Varchi e viale Mazzini, da dopodomani,, parte una nuova fase di lavorazioni per ilche interesserà il tratto tra via Benedetto Varchi e via Nardi. Un intervento che, fa sapere Publiacqua, è finanziato dal PNRR e che ha come obiettivo ladell’esistente condotta con una nuovada 10 centimetri di diametro. Un cantiere che sarà suddiviso in quattro fasi e per il quale il Comune di Firenze ha concesso a Publiacqua un’ordinanza che ne prevede la chiusura entro il 18 novembre prossimo.