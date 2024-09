Primo successo in Superbike per Andrea Iannone | trionfo in Gara-1 ad Aragon

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024)inperche conquista la vittoria in-1 nel Gp di. L’ex pilota di MotoGp ha preceduto il turco Toprak Razgatliooglu e lo statunitense Garrett Gerloff. Quinto Danilo Petrucci, preceduto da Alvaro Bautista. Sfortunatissimo Nicolò Bulega, costretto al ritiro per un problema tecnico durante il giro di allineamento.(Ducati) – partito dalla prima fila e abile nel tenere il comando per quasi tutta la prova sul tracciato spagnolo – non vinceva da Zeltweg 2016, nel duello in famiglia Ducati conDovizioso nella classe regina della MotoGp. E non saliva sul podio da sei anni: l’ultima volta proprio qui ad, ai tempi della Suzuki MotoGP. Un risultato quello in Spagna che permette adi lasciarsi definitivamente alle spalle gli anni difficili legati alla squalifica di quattro anni.