Notte di follia dopo il furto scatta il ricovero

(Di sabato 28 settembre 2024) Diaveva creato scompiglio a Porto Potenza, suonando i citofoni di alcune abitazione e prendendo a calci delle auto, ed era stato portato in ospedale per essere ricoverato nel reparto di psichiatria. Ma da lì è fuggito ed è stato ritrovato poche orein un bar, dove ha ricominciato a dare in escandescenze. Alla fine sono dovuti intervenire i sanitari del 118, la polizia locale e i carabinieri che lo hanno immobilizzato a terra, per poi portarlo in ospedale. Protagonista della vicenda un 29enne italiano, già noto alle forze dell’ordine. Infatti è la stessa persona che martedì era stato denunciato dai carabinieri per aver rubato una Peugeot 208, parcheggiata davanti alla farmacia Casciotti.