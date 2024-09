LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | non c’è vento Luna Rossa e Ineos in attesa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.04 Rinvio di almeno altri 30 minuti ora. 15.01 E adesso 15.15. 15.00 Nuovo rinvio alle 15.10.sempre sui 5-6 nodi. Oggi si potrebbe non regatare, a questo punto. 14.56 Sin qui, tra round robin e finale,si sono affrontate 5 volte. 3 le vittorie dei britannici, 2 per gli italiani. Come dice però Spithill: “Tutto quando accaduto prima, non conta nulla“. 14.55 Pare che ilstia iniziando un po’ a crescere 14.52 E adesso 15.05. 14.51 Nuovo rinvio alle 15.00. 14.44 Nuova partenza fissata per le 14.55. 14.40 Domani invece non dovrebbero esserci problemi. Attesotra 9 e 18 nodi. E’ quello preferito di? Almeno si gareggia 14.37 Non si partirà neanche alle 14.45, ma ora non viene resa nota l’entità del rinvio. Semplicemente si attende a tempo indeterminato. 14.