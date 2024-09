Ladispoli prende a martellate la compagna dopo una lite

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – Al culmine di unaavrebbe colpito al cranio lacon un martello. L’uomo, un italiano di 72 anni, è stato portato in commissariato dai poliziotti e la sua posizione è ora al vaglio. I fatti alle 7.30 di questa mattina, quando alcuni residenti di via Sorrento, a, hanno chiamato il 112 spaventati dalle urla della donna. Soccorsa dagli agenti e dai sanitari del 118, la cinquantenne cubana è stata portata in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma con ferite lacero-contuse sul cranio ed escoriazioni sulle braccia. Cosciente, non sarebbe in pericolo di vita. Al vaglio la posizione dell’uomo, compagno della vittima, e i motivi dellache ha poi portato all’aggressione.