La Carrarese torna a far punti contro la Reggiana ma che rimpianto per lo 0-0

(Di sabato 28 settembre 2024) Pisa, 28 settembre 2024 – Primo pareggio in campionato dellachea fardopo 3 gare. All’Arena Garibaldi finisce zero a zero con la, ma sono gli azzurri a creare qualcosa in più e ad avere di conseguenza le recriminazioni maggiori. L’occasione più grande di tutta la gara arriva in avvio con Cicconi che al 4’ su punizione colpisce in pieno il palo con la determinante deviazione di Bardi. Il match prosegue a ritmi bassi con le due squadre che si equivalgono senza pungere. Al 35’ il destro a giro dal limite di Stulac che non inquadra la porta è l’unico squillo della. Larisponde al 38’ con un’azione da esterno a esterno: Bouah crossa per Cicconi che di testa manda alto. Nella ripresa partono meglio i granata con una punizione al 4’ di Portanova alzata in corner da Bleve.