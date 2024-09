Il maltempo in Val Camonica | venti persone allontanate da casa interrotta la ferrovia per Edolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Brescia –evacuate, interruzione della linearia, danni in diverse località. Una nuova ondata diha coinvolto il Bresciano, in particolare la zona della Val, dove i forti temporali della notte tra giovedì e venerdì hanno avuto conseguenze rilevanti sul territorio. A Darfo Boario Terme, in particolare, è straripato il torrente Burio lungo la Strada provinciale 294. I Vigili del Fuoco hanno dovuto evacuare, in via precauzionale, 5 abitazioni a seguito dell’emergenza, per un totale di 20rimaste temporaneamente fuori di, tra cui una allettata: alcuni sono stati ospitati da parenti, altri in hotel.