Gigi Buffon e Ilaria D’Amico hanno detto sì | tutti i segreti del matrimonio in Versilia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 28 settembre 2024)si uniscono indopo più di 10 anni di fidanzamento: il sì arriva in. Idelle nozze. Undici anni per arrivare ad amarsi tutta la vita. La relazione traarriva al passo decisivo: quello che porta all’altare. Più di una decade, tanto ci è voluto per convincere l’ex portiere – oggi Delegato della Nazionale Italiana al fianco di Luciano Spalletti – a unirsi nuovamente insposi (ANSA-CityRumors.it)La prima volta lo aveva fatto con Alena Seredova, anche in quel caso le nozze erano figlie di una promessa. Se l’Italia avesse vinto il Mondiale, si sarebbero sposati. Questo è accaduto dopo che l’ex estremo difensore tornò da Berlino dove fu tra i protagonisti di quell’impresa. Un successo che, ancora oggi, è nella storia dello sport italiano. Dal campo al cuore.