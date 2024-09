Elogio a Stefano De Martino che ha salvato Affari Tuoi dall' assertiva monotonia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 28 settembre 2024) Gavetta, impegno, simpatia, talento (e una camicia bianca): se un ex ballerino diventa il simbolo dei trentenni che, finalmente, ce l'hanno fatta (svecchiando un format Rai destinato a spegnersi). L'affermazione diDenel format di punta di Rai 1 (escluso Sanremo, of course) è molto più rilevante di come potrebbe apparire. Oltre i dati Auditel, che continuano a premiare(nonostante l'avvio su Nove di Chissà chi è del "rivale" Amadeus), oltre la presenza scenica (chi più di un ballerino sa quanto è importante occupare il palco nella giusta misura?), l'avvento di Deha rilevanza quasi sociale. Un'esagerazione? Non proprio. L'ex ballerino di Amici è tra i pochissimi trentenni (trentacinque, per l'esattezza) ad essere conduttore assoluto di un programma televisivo che, ogni sera, racimola milioni